Подопечный Началовой заявил, что у нее был рак

Подопечный Юлии Началовой в проекте «Один в один» Егор Иващенко рассказал в интервью, что его наставница незадолго до съемок победила онкологическое заболевание. По словам Иващенко, певица сама рассказала ему, что ей удалось побороть лимфому - онкологическое заболевание, которое врачи выявили у Началовой на ранней стадии.

«Возможно иммунитет был ослаблен еще и химиотерапией. Я не уверен, что она проходила эту процедуру и не знаю, какими способами она боролась с этой болезнью. Знаю только, что проблема такая была», - цитирует Иващенко сайт «Комсомольской правды».

Как говорит Иващенко, Юлия Началова рассказывала ему, что все еще переживает за свою жизнь. Но при этом даже о страшных вещах она говорила с улыбкой. Как считает подопечный певицы, она чувствовала, что приближается некоторый непростой этап в ее жизни, но не предполагала, что исход будет настолько печальным.

Напомним, Юлии Началовой не стало 16 марта в возрасте 38 лет. Как рассказал ее отец, причиной смерти певицы стала остановка сердца, к которой привел воспалительный процесс.