Disney представила трейлер мультфильма «История игрушек-4»

В Сети появился первый трейлер нового мультфильма «История игрушек-4», который выпустили студии Disney и Pixar.

По сюжету игрушки теперь живут у новой хозяйки, Бонни, которой они достались от главной героини третьей части мультфильма. На этот раз ковбой Вуди будет пытаться спасти любимую игрушку своей новой хозяйки, которую она сделала своими руками - вилку Форки. В какой-то момент Вуди встретит свою знакомую - пастушку Бо-Пип. И тогда перед ним встанет сложный выбор: вернуться к Бонни или остаться с Бо-Пип в огромном парке аттракционов.

По плану мультипликационная лента должна появиться в прокате 21 июня 2019 года. Режиссер картины - Джош Кули.