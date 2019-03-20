Обиделся: футболист въехал в толпу болельщиков соперника

Трагично закончился матч между футбольными командами Cornelly и Margam в Англии. Последняя во главе с Ли Тэйлором проиграла со счетом 0:5.

Футболист после игры услышал в свой адрес кричалки провокационного характера. Недолго думая, он сел в машину и въехал в толпу людей. Среди них находились подростки.

В результате ЧП 11 пострадавшим понадобилась медицинская помощь. После инцидента Тейлор предстал перед судом, однако свою вину не признал. Его обвиняют в опасном вождении, нападении и попытке нанести вред здоровью, пишет Wales Online.