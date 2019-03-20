Путин рассказал, с чего начинал карьеру

Владимир Путин провел встречу с финалистами и победителями конкурса управленческих кадров «Лидеры России», итоги которого подвели 17 марта в Сочи. Во время нее участники смогли пообщаться с главой государства в неформальной обстановке за чашкой чая.

Один из финалистов, начальник управления МВД России по Тюмени Петр Вагин, рассказал, что отдал работе в МВД уже 17 лет, начав с оперуполномоченного.

Через некоторое время Владимир Путин его прервал:

«Вы начали с оперуполномоченного в Тюмени? Карьерист! Потому что я начинал с должности младшего оперуполномоченного», - пошутил президент, после чего все засмеялись.

Также российский лидер поинтересовался у представителя МВД, что для него было самым сложным в конкурсе. Тот ответил, что самым сложным оказалось искать общее решение и договариваться, однако он справился.

Напомним, цель «Лидеров России» - отыскать самых талантливых и перспективных руководителей со всей страны. Конкурс проводится второй раз, в этом году на участие в нем было подано 227 тысяч заявок. Около 300 человек прошли в финал, из них 104 стали победителями - они получат гранты на повышение квалификации по одному миллиону рублей.