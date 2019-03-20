Google показал облачный игровой сервис Stadia

Компания Google представила облачный игровой сервис Stadia, который позволит пользователям запускать игры на движке Chromium в браузерах. Суть новинки заключается в том, что все игровые вычисления проводятся на серверах компании, что позволяет запускать игры на любых устройствах.

Жители Европы и Северной Америки получат доступ к этой платформе в 2019 году.

Все игровые платформы работают за счет внутренней мощности того устройства, на котором запущено приложение. Это помогает минимизировать задержки между действием игрока и реакцией игровой системы, а также не зависеть от скорости интернета. Но разработчики сделали технологический шаг вперед, разработав сервисы, позволяющие запускать игры на мощных серверах и транслировать рассчитанные кадры на устройство пользователя.

Google представила проект облачной трансляции игр Project Stream еще осенью 2018 года. Stadia - это усовершенствованная игровая платформа на базе технологии Project Stream, сообщают представители компании в трансляции, посвященной запуску.