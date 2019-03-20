В Бундестаге призвали отменить санкции против России

Депутат Бундестага Штефан Койтер заявил, что санкции Евросоюза против России по поводу Крыма не приведут ни к чему хорошему, и призвал отменить их.

«Они даже не были санкционированы ООН, они идут против немецких и российских экономических интересов. И их необходимо поэтому срочно прекратить», - сказал депутат.

Также Койтер на заседании программного комитета Пятого Ялтинского международного экономического форума сообщил, что новости в немецких СМИ по поводу Крыма не соответствуют действительности и являются фейковыми, пишет РИА Новости.

Парламентарий отметил, что при рассмотрении антироссийских санкций важно учитывать международное право и волю самих крымчан.