Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией

Во время своей рабочей поездки в Сирийскую Арабскую республику министр обороны России Сергей Шойгу совершил полет над территорией страны. Во время него борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим. Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой можно увидеть два военных истребителя, выстроившихся в ряд у борта министра.

Напомним, в Дамаске Сергей Шойгу провел переговоры с президентом страны Башаром Асадом и передал ему послание от президента России Владимира Путина.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом в Сирии, аспекты обеспечения безопасности в ближневосточном регионе и постконфликтного урегулирования. Кроме того, были затронуты вопросы дальнейшего расширения возможностей по добровольному возвращению беженцев и временно-перемещенных лиц к местам своего проживания в Сирии, а также оказания сирийскому населению гуманитарной помощи.