«Новость нужно воспринимать спокойно» - эксперт об отставке Назарбаева

Новость об отставке Нурсултана Назарбаева нужно воспринимать спокойно и с уважением к политику. Такое мнение в разговоре со «Звездой» высказал Станислав Чернявский, директор центра постсоветских исследований МГИМО.

«Казахстан - наш стратегический союзник. Мы знаем, что в этом государстве уже давно сложилась демократическая система преемственности. Несмотря на все ее особенности, право выбора принадлежит казахстанскому народу. Поэтому мне кажется, что эту новость нужно воспринимать спокойно и с уважением к Нурсултану Абишевичу Назарбаеву.

Я лично считаю, что Нурсултан Абишевич - один из самых талантливых руководителей постсоветского периода. Его можно сравнить только с Гейдаром Алиевичем Алиевым. Это человек, который многое пытался сделать для сохранения Советского Союза. И очень многое он сделал для процветания Казахстана и обеспечения ему знаковой роли в международных отношениях», - пояснил Станислав Чернявский.

По мнению эксперта, отношения между Россией и Казахстаном в связи со сменой власти принципиально не изменятся, хотя какие-то незначительные корректировки допустимы.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта выступил с обращением к нации, в котором объявил о том, что он принял решение сложить с себя полномочия руководителя государства. Назарбаев был президентом Казахстана с 24 апреля 1990 года.