Эксперимент по имитации полета на Луну стартовал в Москве

В Москве стартовал экспериментальный проект SIRIUS-19. Шесть участников из России и США проведут четыре месяца в каютах три на три метра - это будет имитационный полет на Луну.

В «космическом корабле» есть кухня и прихожая с беговой дорожкой - по шесть метров каждая. Миниатюрные купе для членов экипажа по космическим меркам роскошь, ведь в настоящем космосе люди спят в специальных кабинках, похожих на шкафчики.

Этот эксперимент укрепит сотрудничество двух космических держав - России и США. К тому же, настоящая следующая высадка на Луну, скорее всего, будет совместной.

Подобные опыты в СССР проводили еще в 60-е годы. Три добровольца жили как Диоген в бочке. Уже в наше время в России проводили эксперимент «Марс-500», а в США - «Красная Планета» в пустыне штата Юта.

За четыре месяца лишь двоим выпадет возможность выйти наружу - на спроектированную за счет виртуальных очков лунную поверхность.

Участникам эксперимента предстоит не только уживаться в замкнутом пространстве долгое время, но и преодолевать перепады давления, бороться с задымлениями и недостатком кислорода. В качестве помощи на борту присутствуют медик, инженер и биолог.