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Минобороны: США отдали судьбу жителей лагеря «Эр-Рукбан» «на откуп боевикам»

Наталья Вальханская
23:30 19.03.2019
Отсутствие согласия американской стороны на проезд автобусов для эвакуации беженцев не позволяет прекратить страдания сирийских граждан, которые по-прежнему насильственно удерживаются в лагере «Эр-Рукбан».
Минобороны: США отдали судьбу жителей лагеря «Эр-Рукбан» «на откуп боевикам»

В Сирии в целях предотвращения гуманитарной катастрофы для добровольного и беспрепятственного возвращения временно перемещенных лиц из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска «Джлеб», куда также направлены специально сформированные колонны автобусов.

Сирийским правительством гарантированы безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов, подготовлены центры временного проживания и размещения беженцев, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин.

Отсутствие согласия американской стороны на проезд автобусов для эвакуации беженцев и на обеспечение безопасности перемещения гуманитарных колонн внутри 55 километровой зоны вокруг американской базы в Эт-Танфе, не позволяет прекратить страдания сирийских граждан, которые по-прежнему насильственно удерживаются в лагере «Эр-Рукбан» и подвергаются произволу со стороны боевиков подконтрольных США радикальных вооруженных группировок.

«Из-за нахождения в зоне Эт-Танф американских военных объектов и поддерживаемых США незаконных вооруженных формирований, лагерь "Эр-Рукбан" за все время своего существования так и не стал полноценным местом проживания временно перемещенных лиц, имеющим официальный статус и обеспечивающимся в соответствии со стандартами ООН и других международных организаций», - подчеркнули в Минобороны.

В связи с отсутствием у лагеря официального статуса и по соображениям безопасности ни государственные, ни общественные организации не могут на системной основе предоставлять помощь беженцам в зоне Эт-Танф, оказавшимся в заложниках ситуации и остро нуждающимся в этой помощи.

«Соединенные Штаты игнорируют эти обстоятельства, выдвигая различные требования по условиям эвакуации гражданских лиц из лагеря "Эр-Рукбан", при этом сами не оказывают никакого гуманитарного содействия жителям лагеря, фактически отдав их судьбу на откуп боевикам», - подчеркнул Купчишин.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарных акций не проводилось.

«Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2083 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3305,6 тонны», - отметил генерал-майор.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 18 марта 2019 года амнистировано 56 969 человек.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры. По состоянию на 18 марта 2019 года восстановлено 31 411 жилых домов, 147 медицинских и 835 образовательных учреждений. Отремонтировано 1020,9 км автомобильных дорог.

Продолжаются нарушения установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа (три раза), Калъат-Марза (два раза), Нахшебба (два раза), Икко и Бшарфа провинции Латакия, Телль-Баззам (два раза) и Масасна провинции Хама, Ниха и Эль-Салихия провинции Идлиб, Хреши провинции Алеппо, а также окрестностей города Алеппо (два раза).

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