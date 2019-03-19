Боевики обстреляли школьный автобус в Сирии: есть жертвы

19 марта 2019 года в 16.50 по местному времени в районе Аль-Захра на северо-западе города Алеппо со стороны подконтрольной террористическим формированиям территории района Лерамун подвергся снайперскому обстрелу перевозивший детей школьный автобус, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин.

«В результате обстрела был убит двенадцатилетний мальчик, тяжело ранены восьмилетняя девочка и сопровождавшая детей учительница. Позже девочка скончалась в больнице», - заявил генерал-майор.

В Минобороны России считают, что провокация боевиков направлена на дестабилизацию обстановки в Идлибской зоне деэскалации и срыв действия соглашения о создании демилитаризованной зоны.

«При этом, для придания наибольшего резонанса своим преступлениям, боевики перешли к бесчеловечным терактам, начав цинично и целенаправленно уничтожать детей», - подчеркнул Купчишин.