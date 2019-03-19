МИД РФ предостерег США от «соблазна» ввести войска в Венесуэлу

Российские дипломаты обратились к американским коллегам с призывом отказаться от идеи военного вмешательства в Венесуэле. Этот вопрос обсуждался на дипломатических переговорах в Риме.

Как рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, кризис в Венесуэле необходимо решить, используя инструменты, которые предлагает международное право и устав ООН. Использование военной силы иностранных государств недопустимо.

«В ходе сегодняшних переговоров с американской стороной мы настоятельно призывали коллег отказаться от соблазна прибегнуть к использованию инструментов военной силы», - рассказал Рябков телеканалу RT.

Замминистра подчеркнул, что отношение США к венесуэльскому кризису очень сильно отличается от российского, и различия между ними видятся огромными. Вместе с тем Рябков отметил, что диалог с американскими коллегами в Риме был профессиональным и честным.

Ранее Сергей Рябков уже озвучивал позицию России в отношении санкций США против Венесуэлы. Дипломат подчеркнул, что Москва продолжит сотрудничать с Каракасом, несмотря на санкционные меры, и продолжит работу для организации диалога.