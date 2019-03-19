Названа причина возгорания пассажирского самолета в Иране

При посадке в международном аэропорту Мехрабад в Тегеране загорелся авиалайнер. На борту самолета в момент инцидента находились около ста пассажиров и члены экипажа.

По словам главы управления по чрезвычайным ситуациям Ирана Пира Хосейна Коливанда, все пассажиры были эвакуированы из салона, никто из находившихся на борту людей не пострадал.

Он заявил, что возгорание спровоцировала поломка в шасси самолета, которое не открылось должным образом. Пилот ушел на второй круг, чтобы повторно выпустить шасси, однако стойка так и не сработала.

По данным агентства Fars, инцидент произошел с самолетом Fokker 100, принадлежащем авиакомпании Iran Air.