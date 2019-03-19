Путин встретился с победителями конкурса «Лидеры России»

Президент России Владимир Путин встретился с финалистами и победителями конкурса управленческих кадров «Лидеры России», итоги которого подвели 17 марта в Сочи.

Цель мероприятия - отыскать самых талантливых и перспективных руководителей со всей страны, сообщается на сайте Кремля. Конкурс проводится второй раз, в этом году он собрал рекордное число заявок - 227 тысяч. Около 300 человек прошли в финал, из них 104 стали победителями - они получат по миллиону рублей в виде гранта на повышение квалификации.

Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года и завершился 17 марта. В нем принимали участие конкурсанты из 68 государств. Финалистов оценивали по таким критериям, как лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, инновационность, социальная ответственность.