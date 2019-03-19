Посадка горящего лайнера в Тегеране попала на видео

В иранском международном аэропорту Мехрабад в Тегеране произошел пожар на борту пассажирского самолета. Кадры с места происшествия опубликованы в социальных сетях.

На борту самолета в момент инцидента находились около ста пассажиров и члены экипажа, их эвакуировали. На месте инцидента работают экстренные службы. Спасатели приступили к тушению возгоранию.

Информации о пострадавших или возможных жертвах нет. ЧП произошло из-за поломки шасси во время захода на посадку.