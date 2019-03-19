Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО

Президент США Дональд Трамп допустил вхождение Бразилии в состав НАТО. Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции по итогам встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару.

По словам Трампа, отношения США и Бразилии сейчас «ближе, чем когда-либо». Президент подчеркнул, что Штаты готовы признать эту страну своим крупнейшим партнером, среди тех, кто не входит в НАТО. Трамп добавил, что Бразилия имеет шанс войти в Альянс, если захочет.

«Я намерен признать Бразилию крупнейшим союзником из числа не входящих в НАТО государств. И даже, возможно, если вы готовы об этом подумать – союзником в составе НАТО», - передает слова Трампа телеканал ABC News.

В ходе встречи Трамп и Болсонару обсужадили, в числе прочего, ситуацию в Венесуэле, в которой Бразилия придерживается позиции США. Однако президент Бразилии, как сообщает издание El Pais, категорически отказался участвовать в потенциальной военной операции против Каракаса, несмотря на все увещевания американского президента.