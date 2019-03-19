NASA опубликовало лучшие фотографии за 60 лет

Космическое агентство NASA выпустило книгу, в которой собраны сотни лучших фотографий, сделанных за историю существования организации. В их число входят архивные фото и редкие изображения-концепты.

Издание приурочено к 60-летнему юбилею агентства. В нем собраны снимки, сделанные в различные периоды истории NASA c его первых дней до современности, включая эпизод с высадкой первого человека на Луне.

«Приготовьтесь к путешествию через пространство и время вместе с архивами NASA. Это визуальный праздник, символизирующий непреодолимое стремление человечества уйти с Земли в потусторонние миры», - говорится в описании книги.

Среди изображений – отпечаток сапога Базза Олдрина на поверхности спутника Земли, центр управления полетами «Меркурий» на мысе Канаверал, спутник Юпитера Ло, селфи марсохода «Кьюриосити» и многое другое. Издание станет доступно к покупке в июне 2019 года по цене в сто фунтов стерлингов.