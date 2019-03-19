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СМИ: самолет с 50 пассажирами загорелся в аэропорту Тегерана

Андрей Аркадьев
21:53 19.03.2019
У самолета при приземлении возникли проблемы с шасси, что привело к возгоранию.
© Видео: etelaf10, Twitter © Фото: Tasnimnews_Fa

В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране загорелся  пассажирский лайнер. ЧП произошло во вторник вечером, 19 марта.

На борту заходившего на посадку самолета находились примерно 100 пассажиров, из которых 50 были эвакуированы, сообщает агентство Reuters.

На место происшествия прибыли спасатели, которые оперативно приступили к тушению пламени, а также несколько карет скорой помощи.

Информации о пострадавших или возможных жертвах нет. У самолета при приземлении возникли проблемы с шасси, что привело к возгоранию.

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