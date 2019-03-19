Росгвардия показала свое новейшее вооружение

Главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов провел заседание Научно-технического совета Росгвардии. Почти 80 промышленных предприятий и организаций под одной крышей: от новейших процессоров, которым доверят информацию под грифом секретно, до модернизированной боевой экипировки.

Были представлены, например, индивидуальный взрывозащитный комплекс «Гранат В» - это усовершенствованный костюм сапера. В этой модели без изменения весовых характеристик усилены защитные функции. Здесь и жесткая броня 4 класса - выдерживает попадания из автомата Калашникова с десяти метров, шлем и пульт на рукаве - обеспечивают систему воздушного охлаждения, а камера помогает держать связь с помощником и оперативно разминировать объект.

Еще две новинки на вооружении Росгвардиии - автоматы Калашникова 200-й и 205-й серии, которые пришли на смену легендарному АК-74.

Кстати, все оружие теперь будет учтено в единой цифровой системе. Вместо бумажных разрешений владельцы получат электронные лицензии на ношение пистолетов и автоматов.

На заседании совета были также представлены боевой модуль, спецмашины «Витязь», «Тигр» и «Урал», «Чаборз». Последнее – это багги: полностью открытый, без окон и дверей. На самом деле сложная мишень - как юркий лесной зверь. Авто-вездеход снабжен 30 мм автоматическим гранатометам и пулеметом ПКМ.

«Мы свыше 800 госконтрактов заключили на поставку военной и спецтехники, которая является не хуже мировых стандартов, а в некоторых аспектах превосходит их. Это, например, модернизированные броневые автомобили "Патруль", автомобили специальной брони ВПК», - рассказал директор Росгвардии Виктор Золотов.

При разработке новых образцов техники для нужд Росгвардии анализируется практический опыт подразделений, полученный при выполнении задач, также учитываются конструктивные пожелания военнослужащих и сотрудников.

В этом году вся новая техника еще перед поступлением на службу впервые пройдет по Красной площади на параде 9 мая.