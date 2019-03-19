Текслер рассказал о своих приоритетах на посту врио губернатора Челябинской области

Назначенный исполняющим обязанности главы Челябинской области Алексей Текслер рассказал о своих приоритетах в качестве губернатора региона. По его словам, одним из них станет исправление экологической ситуации в рамках национальных проектов.

«Что касается основных задач, конечно, в фокусе внимания будут национальные проекты, в том числе экология», - цитирует «Интерфакс» Алексея Текслера.

Президент Владимир Путин назначил Текслера врио губернатора Челябинской области 19 марта. Ранее чиновник был заместителем министра энергетики России. В ходе встречи Путин отметил, что область является крайне важным регионом. В ответ Текслер заверил президента, что приложит все усилия, чтобы завоевать доверие населения.

Предыдущий губернатор области Борис Дубровский сложил полномочия по собственному желанию, написав соответствующее заявление в адрес президента. Выборы главы региона будут назначены в период с 30 мая по 9 июня.