Стало известно, о чем Назарбаев общался с Путиным перед отставкой

Пресс-служба бывшего президента Казахстана Нарсултана Назарбаева обнародовала содержание его разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Сообщение об этом появилось на официальном сайте представительства Назарбаева.

Сообщается, что Путин и Назарбаев обсудили сложение полномочий, о котором президент Казахстана объявил после беседы. Лидер Казахстана рассказал российскому коллеге о своем решении. Кроме того, они обсудили будущее сотрудничество.

«Главы государств говорили о решении прекратить исполнение полномочий Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с 20 марта 2019 года. Президенты договорились о продолжении регулярных контактов в будущем», - сообщили в пресс-службе.

Казахстанский президент объявил о своей отставке 19 марта 2019 года. Он поблагодарил народ Казахстана за возможность стать первым главой независимой республики и объявил временного преемника, который будет руководить страной до наступления выборов в апреле 2020 года.

Временно исполняющим обязанности президента стал спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. За свою карьеру Токаев успел побывать главой МИД Казахстана и премьер-министром, а также занимал пост заместителя генерального секретаря ООН. Он закончил МГИМО и является кавалером российских орденов Дружбы и Почета.