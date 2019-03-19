Шойгу обвинил Запад в создании препятствий для разрешения кризиса в Сирии

Страны Запады мешают сирийскому правительству восстановить мирную жизнь в своей стране. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе своего рабочего визита в Дамаск.

«Западные страны пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии и создают новые препятствия для завершения кризиса», - отметил глава российского военного ведомства.

Ранее сообщалось, что Шойгу во вторник, 19 марта, прибыл в Сирийскую Арабскую Республику в рамках рабочей поездки. В Дамаске министр встретился с президентом Сирии Башаром Асадом и передал ему послание российского лидера Владимира Путина. Содержание послания главы РФ не разглашается.

В ходе встречи Шойгу и Асад обсудили борьбу с терроризмом в Сирии, различные аспекты обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и послевоенного урегулирования.