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«Даже не знаю, в чем обвиняют»: Балахничев о французском ордере на арест

Вадим Синицын
20:31 19.03.2019
Экс-глава ВФЛА Валентин Балахничев отметил, что следствие, касающееся дела спортсменки Лилии Шобуховой, несколько лет велось российскими органами правосудия, и он никогда не был обвиняемым.
© Фото: imago, sportfotodienst, Globallookpress

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев не знает, какая информация может содержаться в ордере на его арест, выданным властями Франции. Об этом экс-функционер ВФЛА рассказал в беседе со «Звездой».

Балахничев отметил, что следствие, касающееся дела спортсменки Лилии Шобуховой, несколько лет велось российскими органами правосудия. Экс-президент ВФЛА никогда не был обвиняемым в этом процессе, проходя лишь в качестве свидетеля. На каких основания и в чем конкретно обвиняют Балахничева французские власти, неизвестно.

«Я гражданин Российской Федерации. Следствие проводится российской прокуратурой и Следственным комитетом в течение нескольких лет, и обвинения мне никто не предъявлял. Я проходил как свидетель. Содержание этого документа (французского ордера на арест – прим.ред.) я не видел и не знаю, что там содержится и в чем меня, собственно, обвиняют», - рассказал Валентин Балахничев.

Ранее СМИ сообщили о том, что Франция выдала ордер на арест бывшего спортивного чиновника. Ранее он возглавлял Всероссийскую федерацию легкой атлетики. По версии Парижа, Балахничев якобы был причастен к вымогательству денег у спортсменки Лилии Шобуховой на фоне «допингового скандала». «Информацию» Франция почерпнула из фильма немецкого телеканала за авторством печально известного кинематографиста Хайо Зеппельта.

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