Экс-советник президента РФ прокомментировал отставку Назарбаева

Бывший советник президента России Владимир Шевченко, который в 1990-е годы возглавлял службы протокола экс-президента СССР Михаила Горбачева и экс-президента России Бориса Ельцина в разговоре со «Звездой» прокомментировал новость об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«Наверное, это не экстренная отставка. Если человеку в этом году 79, а в следующем будет 80 - это, наверное, не экстренная отставка», - рассказал политик.

Он отметил, что несмотря на то, что Назарбаев сложил полномочия, как президент, он все равно остается руководителем партии и возглавляет Совет безопасности республики.

«Я думаю, это связанно с усталостью. Вытаскивать опять выборы, наверное, сложно в таком возрасте», - добавил Шевченко.

Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к нации, в ходе которого он заявил о своем решении уйти в отставку.

Назарбаев стал президентом Казахстана 24 апреля 1990 года. Он является первым и единственным главой государства. В 1991 году Назарбаев занял этот пост, когда республика обрела суверенитет, впоследствии многократно побеждал на выборах президента. Нынешний срок его полномочий должен был истечь в апреле 2020 года.

По конституции Казахстана обязанности президента страны до выборов следующего главы государства будет выполнять спикер сената парламента. Им на сегодняшний день является Касым-Жомарт Токаев.