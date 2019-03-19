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Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом в мире

Вадим Синицын
19:56 19.03.2019
Свое мнение о достижениях российской авиации Владимир Путин озвучил в ходе встречи с победителями конкурса «Лидеры России» в Сочи. Обсуждение касалось российских технологий и разработок.
© Фото: Минобороны России

Президент России Владимир Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом в мире. Как отметил российский лидер, новейший российский комплекс фронтовой авиации опережает всех конкурентов по тактико-техническим характеристикам.

Свое мнение о достижениях российской авиации президент озвучил в ходе встречи с победителями конкурса «Лидеры России» в Сочи. Обсуждение касалось российских технологий и разработок.

«Самый лучший наш самолет. Не только наш - в мире самый лучший. Сто процентов. По всем тактико-техническим данным, по оружию. Так никто летать не может, как наш самолет», - отметил Владимир Путин.

Ранее стало известно, когда серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит на вооружение ВКС РФ. Это произойдет в 2020 году. Одиночные самолеты будут поставлены в войска еще раньше – в 2019 году.

Су-57, ранее известный как ПАК ФА - многофункциональный истребитель пятого поколения, созданный с использованием технологий малозаметности. Он способен поражать как наземные, так и надводные цели противника, может вести бой с истребителями любого типа. Су-57 принял участие в операции ВКС РФ в Сирии, где нанес удар по террористам с помощью крылатых ракет.

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