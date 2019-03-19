МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел РФ вернуло Украине ноту протеста. Ранее украинское дипломатическое ведомство передало ее из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.

Как уточняется в комментарии МИД РФ, ни одна страна не вправе указывать президенту России, как выстраивать график посещения регионов своего государства. Разумеется, такой возможности нет и у Украины.

«Мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции», - отметили в ведомстве.

Дипломаты также в очередной раз призвали МИД Украины признать реальность и, наконец, понять, что жители Севастополя и Крыма сделали свой выбор весной 2014 года. Никакие ноты протеста не могут этого изменить, равно как и другие воинственные действия украинских властей.

Восемнадцатого марта в России широко отметили пятилетие воссоединения с полуостровом. Во многих городах страны прошли концерты, акции и народные гуляния. В этот день президент России посетил Крым, где запустил две электростанции, провел встречу с общественностью и принял участие в праздновании. Оно завершилось масштабным салютом в Симферополе.