Выборы губернатора Челябинской области назначат до 10 июня

Выборы губернатора Челябинской области после отставки Бориса Дубровского будут назначены в период с 30 мая по 9 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя областной избирательной комиссии Сергея Обертаса.

Во вторник, 19 марта стало известно, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский написал президенту России Владимиру Путину заявление об уходе с поста главы региона. Российский лидер принял его отставку. В обращении к гражданам Дубровский сообщил, что уходит с должности по собственному желанию.

Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Алексея Текслера, который ранее был замминистра энергетики России. Глава государства встретился с и.о. губернатора и отметил, что ему предстоит возглавить очень важный регион. Текслер ответил, что приложит все усилия, чтобы получить поддержку населения.