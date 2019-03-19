Путин назначил Текслера и.о. губернатора Челябинской области

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Текслера временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

До своего назначения на новую должность Текслер занимал пост заместителя министра энергетики России.

Ранее, во вторник, 19 марта, губернатор Челябинской области Борис Дубровский написал президенту заявление об отставке. В обращении к гражданам он сообщил, что принял решение по собственному желанию.

Путин провел рабочую встречу с Текслером и отметил, что ему предстоит возглавить важный регион. Временно исполняющий обязанности губернатора ответил, что приложит все усилия, чтобы получить поддержку населения.