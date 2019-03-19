Росгвардия: все активные боевики в Дагестане уничтожены

Все активные участники незаконных вооруженных формирований на территории Дагестана уничтожены. Об этом заявил глава управления Росгвардии по республике Магомед Баачилов.

Баачилов также рассказал о количестве уроженцев региона, которые в данный момент находятся в Сирии, где воюют на стороне радикалов и боевиков. По данным Росгвардии, таких насчитывается около 1300 человек. Боевики в республике уничтожены, однако упомянутые люди могут создать проблемы, если вернутся из САР.

«Если они будут возвращаться, сами представляете, что будет. Это люди, которые кроме как убивать, насиловать больше ничего не умеют. Если эта масса вернется, большая проблема будет у нашего северокавказского региона», - цитирует ТАСС главу Росгвардии по республике.

Для предотвращения возможной угрозы ведомство проводит профилактические меры. На сегодняшний день множество боевиков установлены, часть из них задержана при попытке вернуться в РФ, некоторые уничтожены в ходе специальных операций.

Баачилов отметил и другой тревожный факт. По данным Росгвардии, участилось количество уезжающих в Сирию молодых женщин в возрасте от 18 до 25 лет. Многие из них уезжают не к мужьям, а для непосредственного участия в боевых действиях на стороне радикалов.