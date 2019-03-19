Путин заявил, что «Газпром» начнет освоение Харасавэйского месторождения 20 марта

Российский президент Владимир Путин в рамках встречи с финалистами конкурса «Лидеры России» заявил, что 20 марта корпорация «Газпром» начнет освоение Харасавэйского месторождения на Ямале.

«Завтра мы запускаем с "Газпромом" работу нового месторождения - Харасавэйского. Вместе с Бованенково это 7 триллионов кубометров газа», - отметил он.

В декабре прошлого года президент России дал старт третьему, финальному газовому промыслу Бованенковского месторождения на Ямале.

В апреле зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев не исключил, что будет построен газопровод «Северный поток - 3». Как он заявил, что для реализации инициативы страны Европы должны обозначить потребности в российском газе.