Власти Франции выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Валентина Балахничева

Франция выдала ордер на арест российского спортивного чиновника Валентина Балахничева. Ранее он возглавлял Всероссийскую федерацию легкой атлетики.

По данным агентства France-Presse, французские власти также выдали ордер на арест бывшего тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова. Он вместе с Балахничевым якобы был причастен к вымогательству денег у спортсменки Лилии Шобуховой.

Данные французские власти почерпнули из фильма немецкого телеканала ARD, посвященного «допинговому скандалу» среди российских легкоатлетов. По версии авторов фильма, Шобухова якобы заплатила взятку руководству ассоциации после того, как ее уличили в приеме допинга, и стала частью коррупционной схемы.

Фильм немецкого кинематографиста Хайо Зеппельта вызвал множество вопросов в России. Тенденциозно изложенная информация и подтасовки привлекли внимание Следственного комитета. Зеппельт посвятил «злоупотреблению допингом» целую серию фильмов. Анонс последнего из них состоялся в январе этого года.