Эксперт рассказал, как будет развиваться ситуация в Казахстане после отставки Назарбаева

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал «Звезде», как будет развиваться ситуация в Казахстане после отставки главы государства Нурсултана Назарбаева.

«Я считаю, что тот период, который начался в Казахстане, он будет достаточно стабильный потому, что нынешняя власть к нему заблаговременно подготовилась. Очень импонирует тем, что Назарбаев пошел именно по конституционному пути то, что руководителем страны стал председатель сената», - заявил эксперт.

По словам Евсеева, в стране практически назначены новые президентские выборы. Он также выразил уверенность в том, что в период до проведения президентских выборов, будет обеспечена стабильность и основные внешнеполитические игроки, в том числе США, воздержатся от вмешательства в этот процесс.

«Если говорит о российско-казахстанских отношениях, то я полагаю, что для них будет характерно преемственность и Россия останется основным внешнеполитическим вектором для Республики Казахстан», - отметил Евсеев.

Ранее сообщалось, что Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к нации, в ходе которого он заявил о своем решении уйти в отставку.

Назарбаев стал президентом Казахстана 24 апреля 1990 года. Он является первым и единственным президентом Казахстана. В 1991 году он занял этот пост, когда республика обрела суверенитет, впоследствии многократно побеждал на выборах президента. Нынешний срок его полномочий должен был истечь в апреле 2020 года.