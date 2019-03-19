Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал в отставку

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил о сложении полномочий. Заявление он направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Обращение Дубровского опубликовано на официальном сайте губернатора Челябинской области.

Он объявил, что это его личное решение и поблагодарил жителей региона за поддержку, которую ощущал в годы работы.

«Уверен, что поступаю правильно. Челябинская область – замечательный регион и я счастлив, что имел возможность вложить свой труд на благо нашего края», - заявил губернатор.

Путин принял отставку Дубровского и назначил исполняющим обязанности руководителя Челябинской области Алексея Текслера, сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Ранее Текслер занимал пост первого замминистра энергетики России.