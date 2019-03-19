«Новое слово в пограничной охране»: как выглядит граница РФ в Крыму

Граница РФ в районе Крыма очень технологичная. Это новое слово в пограничной охране не только в нашей стране, но и в мире. Так считает продюсер программы «Военная приемка» Оксана Матвеева. Своим мнением она поделилась в студии «Открытого эфира» на «Звезде».

«Наша граница, она очень технологичная, она крутая. Все эти погранзаставы, они очень молодые, они выглядят фактически как крепости с укрепсооружениями. Сама граница - это не просто колючая проволока. Это на достаточно большом расстоянии от границы стоит решетка, которую мы пытались пробить на грузовиках на большой скорости», - поделилась Оксана Матвеева.

Она добавила, что современная граница выглядит совсем не так, как привыкли думать.

«Наши парни или на технике патрулируют, или сидят в очень хорошо укрепленных помещениях. И осматривают все с аэростатов, с камер видеонаблюдения», - рассказала продюсер «Военной приемки».

По ее мнению, это совсем иной уровень наблюдения за границей.