Коломойского обвинили в создании грязной ядерной бомбы

Олигарх Игорь Коломойский в 2014 году собирал ученых, чтобы разработать так называемую грязную бомбу. Об этом в студии программы «Открытый эфир» рассказал писатель, полковник запаса Владимир Кошелев, ссылаясь на компетентный источник.

«Из компетентнейшего источника мне лично достоверно, что в 2014 году господин Коломойский собирал господ ученых украинских. И была речь о создании грязной ядерной бомбы. Это значит, что не собственно ядерный взрыв, а бомба, которая снаряжена ядерным топливом. И идет вопрос о радиоактивном заражении большой местности», - заявил Кошелев.

По его словам, просчитывались варианты создания такой бомбы. Кошелев отметил, что на это ушло бы полтора года.

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