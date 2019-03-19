Матвиенко назвала неожиданной отставку Назарбаева

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на решение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложившего полномочия главы государства. Ситуацию с отставкой Назарбаева она назвала неожиданной. Об этом Матвиенко заявила, находясь с рабочим визитом в Оренбургской области.

«Президент Казахстана Назарбаев - очень взвешенный, очень мудрый политик, по инициативе которого мы строим Евразийский союз, который был настроен на расширение и углубление российско-казахстанских отношений и много этому уделял внимания. Я лично много лет знаю Нурсултана Абишевича и с глубочайшим уважением к нему отношусь, но если он такое решение принял, значит, так нужно, значит, такое решение - самое правильное сейчас», - отметила председатель верхней палаты парламента.

Спикера сената парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаева, к которому переходят полномочия главы государства, Матвиенко назвала видным государственным деятелем, а также замечательным дипломатом, прошедшим международную школу в рамках работы в ООН.

«Это видный государственный деятель, замечательный дипломат, который прошел уникальную международную школу, в том числе в рамках работы в Организации Объединенных Наций. Очень интеллигентный, образованный человек, очень деликатный, но в то же время настроенный на государственный лад», - добавила спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что граждане страны решат, кто в итоге станет президентом Казахстана. Матвиенко также выразила уверенность, что на период до предстоящих выборов главы государства республика «находится в надежных руках».

Напомним, сегодня, 19 марта, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к нации, в ходе которого заявил о своем решении подать в отставку. Политик теперь возглавит Совет безопасности страны. Полномочия президента переходят к спикеру сената парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.