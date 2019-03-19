Рухнувший торговый центр в Индии завалил полторы сотни человек: видео

В индийском городе Дхарвад обрушилось четырехэтажное здание торгового центра. По предварительным данным, под завалами может находиться около 150 человек.

Как сообщает местное издание Chauthi Duniya, здание было построено не до конца. В торговом центре уже работали десятки магазинов, однако на верхних этажах все еще шли строительные работы.

В данный момент подтверждена гибель двух человек. Несколько десятков пострадавших отправлены в больницы, однако назвать точное число людей под завалами спасатели пока не могут.

На месте работают бригады скорой помощи и спасатели, обломки здания разбирают с помощью специальной техники. К поискам людей привлечены местные жители. Обитателей соседних зданий эвакуировали, так как после обрушения там тоже появились трещины.