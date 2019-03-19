Эксперт оценил развитие отношений между РФ и Казахстаном после отставки Назарбаева

Директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов в комментарии «Звезде» рассказал, что решение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева уйти в отставку было предсказуемым, а также сделал прогноз относительно отношений между РФ и Казахстаном.

«Это было неожиданно, но довольно предсказуемый шаг, потому что были все признаки подготовки политического транзита в Республике Казахстан, был запрос со стороны президента в Конституционный совет об условиях отставки. Если ранее президент Казахстана мог покинуть пост в случае болезни, импичмента, то сейчас было разъяснение, что президент может добровольно покинуть пост. Нурсултан Назарбаев взвесил все ситуации и принял достойное решение. Это беспрецедентный шаг для постсоветского пространства, когда президент добровольно расстается с властью и демократически передает свои полномочия следующему лидеру страны», - заявил эксперт.

На вопрос, как будут складываться отношения между Россией и Казахстаном, Солозобов ответил, что страны связывают очень тесные отношения.

«Нас объединяет самая большая сухопутная граница в мире. Для обустройства этой границы нужны миллиарды долларов. Такая граница может быть только границей мира. Медь, хлеб, металл с Казахстана идет ¾ через Россию. Ментально русские и казахи наиболее близкие народы во всей Евразии, и здесь нет никаких оснований полагать, что союз народов, государств может быть как-то поставлен под вопросом предстоящим политическим транзитом», - отметил он.

Назарбаев, которому исполнилось 78 лет, является первым и единственным президентом Казахстана. Этот пост он занял в 1991 году, когда республика обрела суверенитет, впоследствии несколько раз побеждал на выборах главы государства. Нынешний срок его полномочий истекал в апреле 2020 года.