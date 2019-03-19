Путин провел телефонный разговор с Назарбаевым

Президент Казахстана Нарсултан Назарбаев провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Беседа состоялась во вторник, 19 марта.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, содержание беседы на данный момент в Кремле не комментируют. Телефонный разговор лидеров состоялся перед тем, как Назарбаев заявил об отставке.

«Днем сегодня был телефонный разговор президента Путина с президентом Назарбаевым, но мы не располагаем информацией о содержании этого разговора», - цитирует ТАСС Дмитрия Пескова.

Нарсултан Назарбаев заявил о решении уйти в отставку 19 марта. Он поблагодарил народ Казахстана за возможность стать первым лидером независимой республики. Свой пост Назарбаев занимал почти тридцать лет. Политик добавил, что не покинет сферу государственного управления и займет пост главы Совета безопасности Казахстана.

В ходе обращения к нации уже бывший президент назвал своего временного преемника, который будет управлять страной до наступления президентских выборов в апреле 2020 года. Им стал спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. За свою карьеру Токаев успел побывать главой МИД Казахстана и премьер-министром, а также занимал пост заместителя генерального секретаря ООН.