Эксперт спрогнозировал внешнюю политику Казахстана после ухода Назарбаева

Директор центра изучения Ближнего востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в разговоре со «Звездой» прокомментировал отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Эксперт считает, что, покидая пост главы государства, политик тем не менее оставляет за собой всю полноту власти в стране. Багдасаров отметил, что теперь Назарбаев возглавляет Совет безопасности республики, а значит обладает не меньшими, а даже большими властными полномочиями, чем у президента.

«Это такой вариант казахского Дэн Сяопина - кто бы ни был президентом, будет с ним считаться, и реально он (Дэн Сяопин - прим. ред.) будет хозяином страны. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация, но я думаю, что резких движений во внешней политике не будет. Как была равноудаленность от России, США и Китая, так оно и будет идти, тут каких-то изменений серьезных не будет», - отметил политолог.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к нации, в ходе которого заявил о своем решении подать в отставку с поста главы государства. Политик теперь возглавит Совет безопасности страны. Полномочия президента переходят к спикеру сената парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.