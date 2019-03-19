СК РФ предъявил обвинение бывшему главному прокурору Литвы

Главное следственное управление СК РФ продолжает расследование уголовного дела по незаконному привлечению граждан России к ответственности в Литовской республике. Речь идет о событиях в Вильнюсе в 1991 году.

Тогда были незаконно привлечены к ответственности военнослужащие советской армии, сотрудники правоохранительных органов и члены Коммунистической партии Литвы. Они были обвинены в причинении ущерба гражданским лицам в процессе обеспечения порядка в Вильнюсе.

Следователи установили причастного к совершению преступления. Им оказался бывший главный прокурор департамента уголовного преследования Симонас Слапшинскас. Он вместе со своими подчиненными вынес обвинительный акт против россиян, а в 2015 году направил уголовное дело в литовский суд. Слапшинскасу заочно предъявили обвинение по статье УК РФ – «Незаконное привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновных граждан Российской Федерации».

В СК РФ отметили, что литовской прокуратуре было прекрасно известно о статусе собственного государства в момент печальных событий в Вильнюсе. Тогда Литовская ССР входила в состав Советского Союза и не имела государственной независимости, а получившие обвинения военнослужащие и правоохранители исполняли свой долг, действуя в полном соответствии с законодательством СССР.

Несмотря на это, литовские прокуроры обвинили россиян и преследовали их по нескольким уголовным статьям, в том числе в «Запрещенная военная атака», «Убийство», «Причинение вреда здоровью» и «Использование запрещенных военных средств». Вместе с тем литовская прокуратура не смогла установить причастность военных и правоохранителей к гибели людей на митинге в Вильнюсе, однако все равно обвинила их.

«Факты стрельбы по гражданскому населению с крыш и верхних этажей прилегающих зданий умалчиваются, хотя достоверно известно, что в конфликте участвовала третья сторона», - говорится в сообщении СК РФ.

Кроме того, литовские прокуроры сознательно нарушили общепризнанный принцип международного права, согласно которому недопустимо придавать уголовному закону обратную силу. В результате граждане РФ продолжают подвергаться незаконному уголовному преследованию за якобы совершенные преступления, причастность к которым в Литве даже не посчитали нужным доказать.