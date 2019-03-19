Назарбаев назвал своего временного преемника

Обязанности главы государства до выборов президента будет исполнять бывший премьер, спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщил в обращении к нации сложивший с себя полномочия президент Нурсултан Назарбаев.

«По законодательству в случае прекращения полномочий президента его обязанности исполняет спикер сената. Потом будут выборы президента», - заявил он.

Вступающий в должность президента Казахстана Токаев принесет присягу на совместном заседании палат Парламента в 09.00 по московскому времени 20 марта. Об этом говорится в Указе, который подписан Назарбаевым.

Ранее сообщалось, что лидер Казахстана выступил с обращением к нации, в ходе которого он заявил о своем решении уйти в отставку.

Президентом Казахстана Назарбаев стал 24 апреля 1990 года. Он является первым и единственным президентом Казахстана. В 1991 году он занял этот пост, когда республика обрела суверенитет, впоследствии многократно побеждал на выборах президента. Нынешний срок его полномочий должен был истечь в апреле 2020 года.