Политолог объяснил уход Назарбаева с поста президента Казахстана

Политолог Ростислав Ищенко в разговоре со «Звездой» прокомментировал решение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева прекратить свои полномочия.

Эксперт предположил, что глава государства подал в отставку из-за возраста. Ищенко считает, что Назарбаев собирается подготовить кандидата от власти в качестве преемника.

«Я думаю, что он человек пожилой. В принципе, вопрос о том, что будет после Назарбаева, возникал давно. Таким образом, он может подготовить, выдвинуть и даже подстраховать в течение какого-то времени своего преемника», - рассказал он.

Напомним, Назарбаев выступил с обращением к нации и объявил об отказе от полномочий президента. Временным главой республики становится спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаев до проведения выборов. Сам Назарбаев теперь возглавит Совет Безопасности Республики.