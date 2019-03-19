Путин потребовал тщательно следить за расходованием средств на нацпроекты

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре тщательно следить за расходованием средств, которые выделяются для реализации нацпроектов. Об этом Путин заявил на расширенном заседании коллегии ведомства.

По его словам, важно содействовать созданию нормативной базы. За предстоящие два года все акты в сфере надзора и контроля должны пройти детальную ревизию. Глава государства подчеркнул, что следует избавиться от архаизмов и всего, что тормозит развитие.

По его словам, началась реализация нацпроектов, которые рассчитаны на долгосрочную перспективу. На эти программы направляются беспрецедентно большие ресурсы.

«И они должны быть израсходованы адресно, рационально, приносить ожидаемый результат обществу. Прошу в рамках вашей компетенции тщательно за этим следить», - заявил Путин.

Президент затронул еще одну важную задачу - более эффективную защиту прав предпринимателей и содействие улучшению делового климата. Путин призвал прокуроров решительно реагировать на нарушение прав бизнесменов и оказывать им помощь и поддержку, а также вести мониторинг ситуации, связанной с уголовным преследованием представителей бизнеса.