Медведев утвердил индексацию зарплат бюджетников

С 1 октября текущего года у федеральных служащих, а также сотрудников бюджетных учреждений вырастут заработные платы на 4,3%.

Распоряжение об индексации оплат труда работников подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев во вторник, 19 марта. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Средства на индексацию зарплат будут выделены из федерального бюджета оплаты труда. Повысят оплату труда сотрудникам федеральных бюджетных, казенных, автономных учреждений, федеральных государственных органов, гражданских кадров воинских частей.

Напомним, индексация была предусмотрена в бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. В целом зарплаты повысят более чем двум миллионам работников.

Ранее стало известно, что правительство России проиндексировало размер социальных пенсий в стране на 2%. Так, средний размер пенсий, начиная с первого апреля, составит 9 266 рублей.