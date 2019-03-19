Группу Serebro обвинили в организации «свинарника» в Подмосковье

Группа Serebro не имеет отношения к «мусорным съемкам» в подмосковном Железнодорожном, которые стали предметом скандала в Сети. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе лейбла Malfa, представляющего коллектив.

«Ни один из наших артистов не имеет отношения к съемкам, которые проводились в Железнодорожном. Это чистой воды вброс, к которому группа Serebro не имеет отношения. Ни группа Serebro, ни какие-либо другие артисты компании Malfa», - рассказал представитель пресс-службы компании Борис Солдатов.

Речь идет о фотографиях, которые ранее были распространены в социальных сетях и вызвали негодование пользователей. На них запечатлены последствия съемок клипа рядом с лесом в городе Железнодорожный. Съемочная группа оставила после огромное количество мусора. По неизвестной причине в инциденте обвинили группу Serebro.

Однако позже стал известен настоящий виновный в замусоривании территории. Организатор съемок Феликс Семибратов заявил, что в этом месте снимали ролик для совершенно другой группы. Семибратов извинился перед пользователями и жителями города за мусор, провел уборку и пообещал впредь контролировать процесс демонтажных работ с особым вниманием.