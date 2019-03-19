Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подал в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к нации, в ходе которого заявил о своем решении подать в отставку с поста главы государства. Выступление Назарбаева транслировало гостелевидение Казахстана.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», - сказал он.

Как сообщает «Интерфакс», по конституции Казахстана обязанности президента страны до выборов следующего главы государства будет выполнять спикер сената парламента. Им на сегодняшний день является Касым-Жомарт Токаев.

«В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана», - отметил в своем заявлении Назарбаев.

Он также добавил, что окончательно из политики он не уходит и возглавит Совет безопасности Казахстана.

Назарбаев, которому исполнилось 78 лет, является первым и единственным президентом Казахстана. Этот пост он занял в 1991 году, когда республика обрела суверенитет, впоследствии несколько раз побеждал на выборах главы государства. Нынешний срок его полномочий истекал в апреле 2020 года.

В 2007 году парламент разрешил Назарбаеву баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.