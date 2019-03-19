Фото со дна: Кличко в деловом костюме сделал селфи в шахте метро

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с украинским президентом Петром Порошенко приехал на мероприятие, которое было приурочено к началу строительства метро на Виноградарь в столице Украины.

Как сообщает издание «Обозреватель», градоначальник в деловом костюме спустился в монтажную шахту. Забравшись в тоннель, Кличко сделал там селфи.

В свою очередь, Порошенко не решился спуститься в подземелье. Президент ограничился только выступлением перед строителями.