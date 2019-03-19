Фото со дна: Кличко в деловом костюме сделал селфи в шахте метро
Градоначальник в деловом костюме спустился в монтажную шахту.
© Видео: Петро Порошенко, Facebook © Фото: kiev.klichko.org
Мэр Киева Виталий Кличко вместе с украинским президентом Петром Порошенко приехал на мероприятие, которое было приурочено к началу строительства метро на Виноградарь в столице Украины.
Как сообщает издание «Обозреватель», градоначальник в деловом костюме спустился в монтажную шахту. Забравшись в тоннель, Кличко сделал там селфи.
В свою очередь, Порошенко не решился спуститься в подземелье. Президент ограничился только выступлением перед строителями.