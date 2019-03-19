Стена превратилась в мост: художники из США и Крыма нарисовали граффити в Подмосковье

Художники из США и России создали в Подмосковье граффити, посвященные воссоединению Крыма и России. Работы были презентованы 18 марта - в день пятилетней годовщины памятного события.

Айзек Карузо из Аризоны украсил дом в Волоколамске. Американский художник создал символический мурал-арт на фасаде жилого дома. Он изобразил разрушенную стену, которая, упав, превратилась в кирпичный мост, соединяющий два берега.

В городе Щелково поработала команда российских художников из Крыма, представляющая студию Dislav Studio. Ее руководителя Владислава Подопригору в социальных сетях называют «Айвазовский с баллончиком».

Работу художника из США можно увидеть на фасаде двенадцатого дома по улице Новосолдатской в Волоколамской. Крымские граффитисты украсили здание номер 95 по Советской улице в Щелково.

Пятилетие воссоединения Крыма с Россией праздновали по всей стране. Во многих городах РФ прошли флешмобы, концерты и народные гуляния. Полуостров посетил президент Владимир Путин. Праздник завершился масштабным салютом в Симферополе.