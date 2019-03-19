В Госдуме раскритиковали законопроект о возвращении перевода часов

В Госдуму внесли законопроект о возврате сезонного перевода времени, согласно которому каждое последнее воскресенье марта стрелки часов нужно будет переводить на час вперед, а в последнее воскресенье октября - на час назад.

С соответствующей инициативой выступил депутат нижней палаты парламента (фракция «Единая Россия») Андрей Барышев. Депутат уверен, что возвращение переводов на «летнее» и «зимнее» время якобы положительно скажется на здоровье россиян и их работоспособности.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских не согласен с ним. Депутат рассказал «Звезде», что запрет на введение «летнего времени» очень долго обсуждался в прошлом созыве, и сейчас нет смысла возвращаться к этому вопросу.

«Мне кажется, что если уже решили, и глобальных изменений это не дает ни в плане экономии, ни в плане здоровья людей, то, наверное, нет необходимости возвращаться к этому вопросу в обозримом будущем», - отметил он.

Напомним, решение больше не переводить время было принято еще в марте 2011 года, а затем откорректировано в 2014 году.